İstanbul-THY’den 12 yeni hat

Şirket, Pazar ve uçak müsaitliğine bağlı olarak Şili, Mısır, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, Fransa, Sudan, Kazakistan ve Somali’de yeni uçuş noktaları ekleyeceğini açıkladı.

2024 yılı ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 oranında artıran THY, genişleme stratejisi doğrultusunda çeşitli uluslararası destinasyonlara tarifeli seferler başlatma kararı aldı.

Bu kapsamda, Şili’nin Santiago, Suudi Arabistan’ın Abha, Mısır’ın Aswan, Rusya’nın Mahaçkale, İspanya’nın La Coruna, Azerbaycan’ın Lenkeran, Fransa’nın Nantes, Sudan’ın Port Sudan, Kazakistan’ın Atyrau, Pakistan’ın Sialkot, Somali’nin Hargeisa ve Polonya'nın Katoviçe şehirlerine uçuşlar yapılacak.

THY, aynı dönemde 22,1 milyon yolcu taşıyarak 591 milyon dolar Esas Faaliyet Kârı elde etti. Ayrıca, personel sayısını yüzde 7 artırarak toplamda 33 bin 486 kişiye ulaştı.

Pilot ve pilot adayı sayısı yüzde 11 artış göstererek 7 bin 82’ye, kabin memuru sayısı ise yüzde 6 artışla 15 bin 163’e çıktı.