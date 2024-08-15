THY yeni reklam filminde hosteslerin mini etekli eski kıyafetlerini sansürledi

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
THY yeni reklam filminde hosteslerin mini etekli eski kıyafetlerini sansürledi

Türk Hava Yolları’nın yeni reklam filminin bir sahnesindeki sansür detay dikkatlerden kaçmadı.

Geçmişten günümüze THY kabine memurlarına yer verildiği sahnede, THY hosteslerinin 1970 ve 1980’lerde giydiği kıyafetlere yer verilmediği görüldü.

9. kez Avrupa’nın en iyi havayolu firması seçilen THY yeni bir reklam filmi yayınladı.

REKLAMDA THY'NİN YOLCULUĞU GÖSTERİLDİ

Reklam filminde şirketin 1933’teki kuruluşundan bugüne kadar gelen süreçteki değişimin ve gelişiminin kademeli olarak gösterildiği görüldü. Ancak reklam dikkatle incelendiğinde bir detay gözlerden kaçmadı.

HOSTES KIYAFETLERİNE SANSÜR

Tarihten günümüze THY kabin memurlarının yer aldığı bir sahnede ilginç bir detay çekti. Sahnede hosteslerin kıyafetlerine sansür uygulandığı görüldü.

1970 ve 1980’lerde daha kısa etekler giydiği eski fotoğraflarda görülen THY kabin memurlarının reklam filminde yer almaması tepki çekti. THY’nin bu tercihi, “mini sansür” olarak yorumlandı.

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