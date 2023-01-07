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İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 16:08
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İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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