İstanbul trafiğinde Cuma çilesi

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren trafik yavaşladı.

AVRUPA YAKASI'NDA YOĞUN OLAN BÖLGELER

Avrupa Yakası'nda, D-100 Karayolu Ankara istikametinde özellikle Haliç Köprüsü girişinde trafik yoğunlaşırken, Edirnekapı ve Zeytinburnu güzergâhlarında da araç akışı yavaşladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde, Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı.

Cevizlibağ’da ise Topkapı yönünde yoğun trafik gözlenirken, karşı yönde araçlar daha akıcı ilerledi. Çağlayan Kavşağı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araç yoğunluğu zaman zaman arttı; ancak Beylikdüzü yönünde trafiğin daha rahat olduğu görüldü.

AVRASYA TÜNELİ VE ANADOLU YAKASI’NDA DURUM

Anadolu Yakası'nda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Avrasya Tüneli girişinde çift yönlü kısmi trafik sıkışıklığı gözlemlendi.

D-100 Karayolu'nun Altunizade mevkisinde Ankara istikameti açıkken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçların ilerlemesi zorlaştı. Kadıköy yönünde, Bostancı mevkisinde ise trafik yoğun seyretti.

Toplu taşıma durakları ve metro istasyonlarında sabah saatlerinde yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar iş ve okul yolculuklarında zorluk yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı. Bu oran Avrupa Yakası’nda yüzde 45, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.