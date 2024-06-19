Tatilci göçmen kuşlar dönüyor! Eyvah Eyvah… İstanbul’un trafik çilesi başlıyor

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Tatilci göçmen kuşlar dönüyor! Eyvah Eyvah… İstanbul’un trafik çilesi başlıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar geri dönüş yoluna girdikçe, Tekirdağ-İstanbul karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tatilcilerin eve dönüşleriyle birlikte, özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ bölgelerinde trafik akışı yoğunlaştı.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-17.jpg

Trafik akışının sorunsuz devam etmesi için çaba sarf eden polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmama, yeterli takip mesafesi bırakma ve doğru sollama yapma konusunda uyarıyor. Karayolundaki yoğunluğun sürmesi öngörülüyor.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-16.jpg

Diğer yandan, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya araçlarıyla gelen tatilcilerin dönüşü bayramın son gününde başladı.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-15.jpg

Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Marmaris'te tatil yapanlar, sabah saatlerinde otellerinden ayrılarak Menteşe ilçesi girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-14.jpg

15 Haziran'da başlayan bayram tatili için Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 4 milyon yerli turist, Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldeleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'e akın etti. Resmi tatilin son gününde, özel sektör çalışanları dönüş yolculuğuna başladı.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-13.jpg

Bodrum dışındaki Marmaris, Fethiye gibi ilçelerde tatil yapan özel sektör çalışanları, sabah otellerinden ayrılarak Menteşe eski bölge trafik kavşağında yoğunluğa sebep oldu.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-1.jpg

Ankara ve çevre illere gidecek sürücüler Menteşe akıllı kavşaktan Denizli yönüne ilerlerken, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler Aydın yönüne hareket etti.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-2.jpg

Kamuda çalışan tatilcilerin resmi tatillerinin Pazar günü sona ermesiyle, Cumartesi ve Pazar günleri Muğla'nın karayollarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-3.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-4.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-5.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-6.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-7.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-8.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-9.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-10.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-11.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-12.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-13.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-14.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-15.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-16.jpg

tatilci-gocmen-kuslar-donus-yolunda-eyvah-eyvah-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yenicag-17.jpg

İlgili Haberler
İstanbul'a dönüş çilesi başladı. Akın akın geliyorlar
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Trafik bazı yerlerde durma noktasına geldi
Son Haberler
Arda Güler zirveye fırladı Spor
Arda Güler zirveye fırladı
Kanada'da sığınmacı karşıtı görünen islamofobik kampanya Dünya
Kanada'da sığınmacı karşıtı görünen islamofobik kampanya
Binlerce emeklinin maaşı kesilecek. SGK bayram sonunu bekliyor Ekonomi
Binlerce emeklinin maaşı kesilecek. SGK bayram sonunu bekliyor
MSB duyurdu! Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı Gündem
MSB duyurdu! Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Ankara'da dereye giren kardeşlerden üçü de boğuldu Yerel Haberler
Ankara'da dereye giren kardeşlerden üçü de boğuldu
Onuachu'nun paylaşımı heyecanlandırdı Spor
Onuachu'nun paylaşımı heyecanlandırdı
Ajan cinler açıklaması. Yok artık dedirten iddia Gündem
Ajan cinler açıklaması. Yok artık dedirten iddia