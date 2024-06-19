Tatilci göçmen kuşlar dönüyor! Eyvah Eyvah… İstanbul’un trafik çilesi başlıyor

Tatilcilerin eve dönüşleriyle birlikte, özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ bölgelerinde trafik akışı yoğunlaştı.

Trafik akışının sorunsuz devam etmesi için çaba sarf eden polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmama, yeterli takip mesafesi bırakma ve doğru sollama yapma konusunda uyarıyor. Karayolundaki yoğunluğun sürmesi öngörülüyor.

Diğer yandan, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya araçlarıyla gelen tatilcilerin dönüşü bayramın son gününde başladı.

Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Marmaris'te tatil yapanlar, sabah saatlerinde otellerinden ayrılarak Menteşe ilçesi girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

15 Haziran'da başlayan bayram tatili için Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 4 milyon yerli turist, Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldeleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'e akın etti. Resmi tatilin son gününde, özel sektör çalışanları dönüş yolculuğuna başladı.

Bodrum dışındaki Marmaris, Fethiye gibi ilçelerde tatil yapan özel sektör çalışanları, sabah otellerinden ayrılarak Menteşe eski bölge trafik kavşağında yoğunluğa sebep oldu.

Ankara ve çevre illere gidecek sürücüler Menteşe akıllı kavşaktan Denizli yönüne ilerlerken, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler Aydın yönüne hareket etti.

Kamuda çalışan tatilcilerin resmi tatillerinin Pazar günü sona ermesiyle, Cumartesi ve Pazar günleri Muğla'nın karayollarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.