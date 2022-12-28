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Son dakika... Tuzla'da doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu

Son dakika... İstanbul Tuzla'da, doğal gaz hattındaki patlama nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu öğrenildi. Yaklaşık yarım saat süreyle durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:35
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İstanbul Tuzla'da doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen'de uçuşlara ara verildi

Son dakika... Tuzla'da doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu
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Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Yaklaşık yarım saat süreyle durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.

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