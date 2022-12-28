Son dakika... Tuzla'da doğal gaz borusu patladı, Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğal gaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.



Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.



Yaklaşık yarım saat süreyle durdurulan uçuşlar daha sonra normale döndü.