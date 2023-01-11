﻿İstanbul Ulaşım 8 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Ulaşım, bünyesinde araç denetim personeli olarak istihdam etmek üzere 8 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen Lisans ya da Önlisans mezunu olmak üzere, (Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya dengi meslek liselerinin Makine, Motor, Otomotiv ve ilgili bölümlerinden mezun),

En az 1 yıl araç denetimi, kalite kontrol vb. sektör tecrübesi olan,

En az B sınıfı ehliyet sahibi, trafikte aktif araç kullanabilen,

Denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek, prosedürlere uygun bir şekilde belirlenen sisteme aktarılmasını sağlayacak,

Araç tahkuk raporunu mobil uygulama destekli olarak oluşturmak,

Oluşturulan raporunun son halini ofis personeline iletmek,

Anadolu yakasında 4 kişi, Avrupa yakasında 4 kişi olmak üzere denetim merkezlerinde görev almak,

Askerlik görevini tamamlamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/adresinden yapılmaktadır.