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İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜ-C) Veteriner Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hayvan Hastanesi binasının boşaltılarak yıkılması kararına tepki gösteren öğrencilerin eylemi devam ediyor.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:07
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İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor
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(İHA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜ-C) Rektörlüğü, depreme dayanıksız ve riskli olduğu gerekçesiyle Eğitim ve Araştırma Hayvan Hastanesi için tahliye ve yıkım kararı aldı.

Kararın ardından araştırma hastanesinde eğitim gören öğrenciler, kendilerine yer verilmediğini savunarak eylem yaptı. Avcılar Kampüsü önündeki eylemde öğrenciler, arkadaşlarının da içinde olduğu depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Üniversite öğrencileri, uygulamalı eğitimde hayati öneme sahip hastane için uygun yer gösterilmediğini öne sürerek, 27 Şubat günü eylem başlattı.

Yapılan basın açıklamasında Silivri depreminden sonra 2019 yılında boşaltılan fakülte binasının inşaatına başlanılmadığı belirtilerek, "Fakülte binamızın inşasına başlanmamasına ve sağlanamayan fiziksel koşullara rağmen bugüne kadar hocalarımız eğitim-öğretimimizi devam ettirmeye çalışmıştır. Bizler, kullanım amacı eğitim-öğretim olmayan, 'at yürütme alanı' gibi yeterli kapasite, teknolojik altyapı, ısınma ve akustik koşullarını karşılamayan alanlarda eğitim görmek zorunda bırakıldığımız halde bizlere uygun bir yer alternatifi de sunulmamıştır. Bu süreçte zarar görenler en başta öğrenciler olmak üzere hocalar, hasta yakınları ve hasta hayvanlarımızdır. Verilen karar öğrencileri, hastane içerisinde barınan ve tedavi gören canlıları, hasta yakınlarını, doktora öğrencilerini ve hocalarımızı mağdur etmektedir” denildi.

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