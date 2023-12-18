İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere 'yılbaşı ağacı' müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yeni yıl öncesi okulda sosyal etkinlik yapmak için bir araya gelerek üniversitenin ana kampüsündeki bir ağacı yılbaşı için süslemek istedi.

Yılbaşı ağacını süslemek için çalışmalara başlayan öğrencilere, okulun güvenlik görevlileri orantısız güç kullanarak müdahale etti. Engellemenin gerekçesi olarak "izin alınmaması" öne sürüldü.

Özel güvenlik görevlilerinin gerçekleştirdiği müdahale sonucu bazı öğrenciler çeşitli yerlerinden hafif yaralanmalar yaşadı.

BENZER BİR DURUM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE DE YAŞANMIŞTI

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından süslenen ağacın süsleri kimliği belirsiz kişilerce çöpe atılmıştı. Yaşanan bu durum üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri kalabalık bir şekilde toplanıp, ağacı yeniden süsleyerek ağaç nöbeti başlatmıştı.

BİR HAFTA ÖNCE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’deki çatışmaları öne sürerek üniversitede herhangi bir eğlence içerikli etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından tepki ile karşılanmıştı.

PAYLAŞIMI GERİ ÇEKMİŞTİ

Gelen yoğun tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi, yaptığı bu paylaşımı tüm sosyal medya hesaplarından kaldırmıştı. Silmesinin nedeni bilinmiyor.

PAYLAŞIM SİLİNDİ, KARARLAR DEVAM ETTİ

İstanbul Üniversitesi’nden yapılan duyuru şöyleydi:

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEN ÇAĞRI!

Dünyanın gözü önünde insanlık tarihinin en büyük soykırımı yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de her 10 dakikada, 1 çocuğun katledildiğini sayısal bir hikâyeye dönüştürürken, insanlık tarihinin en karanlık ânlarında bulunduğumuzu beyan ediyoruz.

Mâsum insanların katledilmesine asla alışmayacağız, bunu kanlı bir filmi izlemek gibi kabullenemeyecek ve hazmetmeyeceğiz...

Bölgemizde gözyaşı ve acılarla dolu nice dramlar yaşanırken, tüm dünyaya akan kanın durdurulması için âcil ateşkesin sağlanması çağrımızı iletiyor;

İstanbul Üniversitesi olarak bu kanlı süreç durdurulmadan, bilim yuvamız olan üniversitemiz bünyesinde eğlence içerikli hiçbir etkinlik düzenlemeyeceğimize söz veriyoruz!

Katledilen çocukları geri getiremeyiz! Bombalama sonucu yıkılan yuvaları

yeniden inşa edemeyiz! Hayatı yarım kalmışları zulümden kurtaramayız belki, ama acılarına ortak olabilir, bunu yüreğimizde hissedebiliriz... İnsanlığımızdan geriye kalan hürmettir bu!

İnsanlık ailesine ve tüm hassasiyeti olan vicdanlara çağrımızdır...

Gelin siz de insanlığın en karanlık ânına yakınken mâtemine de ortak olun!”