İstanbul Üsküdar’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstanbul İl, Üsküdar İlçe, BURHANİYE Mahalle/Köy, 732 Ada, 47 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı.1. normal kat, 4 nolu bağımsız bölümü ile ilgili, mimari projesinden alınan bilgiye göre dairenin net alanı; 91.84m2+6.56m2 1 adet balkon toplam 98.40m2 ve yaklaşık brüt alanı 110.00m2'dir. Projesine göre dairede; salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 1 adet balkon alanları bulunmaktadır. Balkon alanı salondadır. Dairenin giriş kapısı kastırma kapıdır. Pencere profilleri pvcdir. Dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.4 nolu daire, binanın 1. katında arka sol yan cephesindeki köşe dairedir. Söz konusu; 1. normal, 4 nolu, 20/180arsa paylı ve daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 102.67 m2'dir.

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