İstanbul ve Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle İstanbul ve Ankara'da bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

İstanbul ve Ankara'da bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü açıklama yaptı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak olan yollar duyuruldu.

Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek “Çelenk Sunma Töreni” ile Üsküdar-Harem sahilinde gerçekleştirilecek “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi.

Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı. Üsküdar’da ise Paşalimanı Caddesi - Harem İstikameti (Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ile Üsküdar Harem Sahil yolu kesişimi arası) ve Üsküdar Harem Sahil yolu Harem İstikameti’nin (Paşalimanı Caddesi kesişimi ile Harem Arabalı Vapur çıkışları arası) trafiğe kapatılacağı kaydedilirken, alternatif güzergah olarak Paşalimanı Caddesi, Selmani Pak Caddesi, Halk Caddesi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi belirlendi.

ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yarın Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan Anıtpark'ta 16.00-20.00 saatleri arasında 'Genç Ön Grup Konserleri' ve saat 20.30'da 'Ceza Konseri' düzenlenecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00'dan itibaren Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesinin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

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