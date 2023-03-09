9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 09:41
Takip Et

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün bölge yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda ve Bankasya'da hesaplarının bulunduğu, haklarında, örgüt içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan ve soruları dağıttığı şeklinde beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör ve büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında kamu kurumlarındaki mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de olduğu, baskın yapılan adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
3
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
4
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
5
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
6
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿AKP'liler de kabul etti, kulisler hareketlendi. İşte Erdoğan'a sunulacak rapor
7
﻿AKP'liler de kabul etti, kulisler hareketlendi. İşte Erdoğan'a sunulacak rapor
﻿AKP'liler de kabul etti, kulisler hareketlendi. İşte Erdoğan'a sunulacak rapor
﻿94 yaşında ameliyat oldu görmeye başladı
﻿94 yaşında ameliyat oldu görmeye başladı
﻿94 yaşında ameliyat oldu görmeye başladı
﻿İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
﻿İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
﻿İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
﻿Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 1,5 milyar euroluk yatırım kararı
﻿Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 1,5 milyar euroluk yatırım kararı
﻿Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 1,5 milyar euroluk yatırım kararı
﻿3 TL'ye alıyorlar 18 TL'ye satıyorlar
﻿3 TL'ye alıyorlar 18 TL'ye satıyorlar
﻿3 TL'ye alıyorlar 18 TL'ye satıyorlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.