İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor

Arkeolojik kazılarda keşfedilen MS 10. yüzyıla ait Viking yelkenlisinin replikası "Saga Farmann", 12 kişilik mürettebatla 13 haftalık uzun bir yolculuğun ardından vardığı İstanbul'da Viking hayranı ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor

Vikinglerin tarihini, kültürünü ve gemicilik mirasını tanıtmak için başlatılan proje kapsamında 10. yüzyılda inşa edilen “Klastad” isimli Viking gemisinin replikası Saga Farmann, sergileneceği Rahmi M. Koç Müzesi ve farklı noktalar öncesinde son hazırlıklarını yapıyor.

Proje ve geminin teknik işler sorumlusu ve kaptanlarından Lars Bill, yaptığı açıklamada, Vikinglerin tarihi rotasını takip için geldikleri İstanbul’da ziyaretçileri ağırlamak ve tarihi bağları konuşmak için sergi gününü heyecanla beklediklerini söyledi.

Saga Farmann yelkenlisinin tarihi misyonu ve proje hakkında bilgiler veren Bill, dizilerle artan Viking popülerliğinin yanı sıra Vikinglerin gemi yapım tekniklerindeki ustalıklarını dünyaya göstermek için yola çıktıklarını belirtti.

istanbullular-viking-yelkenlisini-bekliyor-manset.jpg

“VİKİNGLERİN ORİJİNAL GEMİSİNİ YAPMAYI BAŞARDIK”

Proje kapsamında “Tarihi Viking rotası” boyunca ilerleyeceklerini ifade eden Kaptan Lars Bill, şunları aktardı:

“Bu tarihi rota için arkeolojik kazılarda bulunan geminin aynısını yeniden ellerimizle inşa etmeye karar verdik. Vikingler nasıl gemi inşa ettiyse biz de öyle inşa ettik. Ormana gidip ağaç kestik, onları işledik. Sonra bir araya getirdik. Demirci ustalarıyla tüm çivileri ve demir malzemeleri yaptık. Yavaş yavaş fakat güzel bir işçilikle. Bu şekilde Vikinglerin orijinal gemisini yapmayı başardık. Orijinal gemide kullanılan aynı ağacı kullandık. Meşe ve çam ağacı kullandık. Gemide 3 bin tek tek yapılmış çivi kullandık.”

Geminin 3 yılda tamamlandığını anlatan Bill, proje kapsamında ilk hedeflerinin ise Vikinglerin “Miklagard” olarak isimlendirdikleri İstanbul’a gelmek olduğunu anlattı. (haberdenizde.com)

Öne Çıkanlar
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım Dünya
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu Güncel
Öğretmenlerin atama yerleri belli oldu
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması Spor
Gustavo Henrique'nin menajerinden transfer açıklaması
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz Güncel
Naci Görür'den Disney'e Atatürk tepkisi: Hiçbir güç onu kalbimizden söküp atamaz
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Saray'ı kızdıracak enflasyon açıklaması
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü Güncel
Bolu’da orman yangını büyümeden söndürüldü