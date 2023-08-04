İstanbul Viking yelkenlisini bekliyor

Vikinglerin tarihini, kültürünü ve gemicilik mirasını tanıtmak için başlatılan proje kapsamında 10. yüzyılda inşa edilen “Klastad” isimli Viking gemisinin replikası Saga Farmann, sergileneceği Rahmi M. Koç Müzesi ve farklı noktalar öncesinde son hazırlıklarını yapıyor.

Proje ve geminin teknik işler sorumlusu ve kaptanlarından Lars Bill, yaptığı açıklamada, Vikinglerin tarihi rotasını takip için geldikleri İstanbul’da ziyaretçileri ağırlamak ve tarihi bağları konuşmak için sergi gününü heyecanla beklediklerini söyledi.

Saga Farmann yelkenlisinin tarihi misyonu ve proje hakkında bilgiler veren Bill, dizilerle artan Viking popülerliğinin yanı sıra Vikinglerin gemi yapım tekniklerindeki ustalıklarını dünyaya göstermek için yola çıktıklarını belirtti.

“VİKİNGLERİN ORİJİNAL GEMİSİNİ YAPMAYI BAŞARDIK”

Proje kapsamında “Tarihi Viking rotası” boyunca ilerleyeceklerini ifade eden Kaptan Lars Bill, şunları aktardı:

“Bu tarihi rota için arkeolojik kazılarda bulunan geminin aynısını yeniden ellerimizle inşa etmeye karar verdik. Vikingler nasıl gemi inşa ettiyse biz de öyle inşa ettik. Ormana gidip ağaç kestik, onları işledik. Sonra bir araya getirdik. Demirci ustalarıyla tüm çivileri ve demir malzemeleri yaptık. Yavaş yavaş fakat güzel bir işçilikle. Bu şekilde Vikinglerin orijinal gemisini yapmayı başardık. Orijinal gemide kullanılan aynı ağacı kullandık. Meşe ve çam ağacı kullandık. Gemide 3 bin tek tek yapılmış çivi kullandık.”

Geminin 3 yılda tamamlandığını anlatan Bill, proje kapsamında ilk hedeflerinin ise Vikinglerin “Miklagard” olarak isimlendirdikleri İstanbul’a gelmek olduğunu anlattı. (haberdenizde.com)