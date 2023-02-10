Kahramanmaraş ve çevre illerdeki deprem arama kurtarma çalışmaları devam ederken İstanbul Yenikapı’da deniz kaynadı. Yenikapı’da denizin kaynaması büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığı konuşuluyor. Peki, İstanbul Yenikapı’da deniz neden kaynadı? Deniz kaynaması depremin habercisi mi?

Kahramanmaraş depreminin beklenen büyük İstanbul depremini tetiklemeyeceği açıklanırken Marmara İstanbul Yenikapıda deniz kaynaması meydana geldi. Denizin kaynaması büyük İstanbul depremini akıllara getirdi.

İstanbul Yenikapı'da deniz kaynaması olayı gözlemlendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yaşanan deniz kaynaması vatandaşlarda paniğe sebep oldu.

DENİZ KAYNAMASI NEDİR, DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Hasarlı binalar ile ilgili de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Zeki Gündüz, beklenen İstanbul depremiyle ilgili “Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Yenikapı'daki deniz kaynamasının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayan Gündüz, depremle bir ilgisi olmadığını aktardı

DENİZ KAYNAMASI DEPREMİN ARDINDAN GÖZLEMLENMİŞTİ

2016’da Yeni Zellanda'da 7.8 ve 1969’da Portekiz'de meydana gelen 7.9'luk depremlerin ardından denizde kaynama ve fokurdama görüntüleri kaydedilmişti.

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