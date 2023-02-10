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Milyonlarca kişiyi etkileyen fay hattı yukarıdan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük depreme sebep olan ve milyonlarca kişiyi derinden etkileyen fay hattı yukarıdan görüntülendi. Kilometrelerce uzanan fay hattının geçtiği yerlerde toprağın çökmesine sebep olduğu görüldü

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:30
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Fay hattı yukarıdan görüntülendi

Milyonlarca kişiyi etkileyen fay hattı yukarıdan görüntülendi
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Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde çok büyük yıkımlar oluştu. Yıkımlara sebep olan fay hattı yukarıdan görüntülendi. Kahramanmaraş’ın Tevekkelli köyünde görüntülenen fay hattının kilometrelerce uzandığı ve geçtiği yerdeki toprağın çökmesine sebep olduğu anlaşıldı.

TRT'de yer alan haberde Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir. Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında gözlemledik."

 

 

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