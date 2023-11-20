İstanbul’a kar geliyor. Meteoroloji tarih vererek uyardı

İstanbullular tarafından kar ne zaman yağacak, İstanbul'da kar yağışı ne zaman etkili olacak soruları cevabını buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da beklenen kar bu hafta sonu gelecek.

Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporunda göreyse İstanbul'u yeniden kar bekliyor.

METEOROLOJİ DUYURDU İSTANBUL'A KAR GELECEĞİ İŞTE O TARİH

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.