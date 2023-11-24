Meteoroloji il il, bölge bölge uyardı! Çok kuvvetli vuracak. Herkes ‘tedbirli’ olsun

Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Antalya çevreleri ve Konya'nın güneybatısında bu gece, Doğu Akdeniz'de ise yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

KAYNAK: AA
Meteoroloji il il, bölge bölge uyardı! Çok kuvvetli vuracak. Herkes ‘tedbirli’ olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara'nın batısı ve kıyı Ege genelinde kuvvetli, Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın batısından başlayarak il geneli ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli, Antalya'nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Yağışların, zamanla 1800 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise yarın akşam saatlerinden pazar gece saatlerine kadar Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurtta bugün ve yarın görülecek yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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