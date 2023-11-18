‘İstanbul’a ne zaman kar yağacak’ sorusunun cevabı belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 72 kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Haberler.com'un haberine göre, İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte pazar sabah saatlerinde kar yağışının görülebileceği belirtildi.

İSTANBULLULAR PAZAR GÜNÜNE KARLA UYANABİLİR

Hava Forum yaptığı açıklamada, "Balkanlar'dan gelen soğuk hava an itibarıyla İstanbul'a giriş yaptı... Sıcaklıklar hızla düşüyor. Yarın (pazar) sabahı karayelle birlikte megakentte ilk kar tanelerini görebiliriz. Gelişmeleri takip ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİDEN 72 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da olduğu 72 şehir için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor." diyen Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağı öğrenildi.

İSTANBUL'DA FIRTINANIN HIZI 110 KİLOMETREYİ BULACAK

Marmara ve Ege bölgesinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, beklenen tam fırtınanın hızının ise İstanbul'da saatte 110 km'yi bulacağı bildirildi. Kuvvetli batılı ve kuzeybatı rüzgar ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.