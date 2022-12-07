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1 buçuk milyon liralık altın çalan Şili uyruklu şüpheliler yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir alışveriş merkezinin otoparkında, aracın içine bırakılan içinde 1,5 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen Şili uyruklu iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:00
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İstanbul’da 1 buçuk milyon liralık altın çalan Şili uyruklu şüpheliler yakalandı

1 buçuk milyon liralık altın çalan Şili uyruklu şüpheliler yakalandı
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Bahçelievler’de polise başvuran kuyumcu B.D., alışveriş merkezi otoparkına park ettiği aracına geri döndüğünde, arka camının kırık olduğunu ve içi altın ziynet eşyası dolu çantanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polise ifade veren B.D., çalınan çantanın içinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde bulunduğu belirtti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin alışveriş merkezine geldiği anları tespit etti. Beyaz renkli bir otomobille gelen şüphelilerin biri otomobilde beklediği diğerinin otoparka indiği ardından geri döndüğü görüldü.

TİFLİS’E KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Hırsızlıkta kullanılan otomobilin izini süren polis şüphelilerin Şili uyruklu iki kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin olayın ardından İstanbul’dan Ankara’ya gittikleri ve otogardan otobüse binerek Tiflis’e hareket edeceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Ankara otogarında düzenlenen operasyonla şüpheliler Jaime M.V.D. (40) ile Daniel A.Y.H. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ile bazı altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul’a getirilen şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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