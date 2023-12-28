İstanbul'da 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da 11 yaşındaki çocuk Efe Özçelik, evinde babasının tabancasıyla ensesinden vurulmuş halde bulundu.

Arnavutköy'ün Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşanan olayda, 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasına ait olan silah ile, ensesinden vurularak vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABASININ SİLAHIYLA VURULMUŞ

Eve giren 112 acil sağlık ekipleri Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Özçelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Baba Özçelik ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 11 yaşındaki Efe Özçelik'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

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