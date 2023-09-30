İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi

İstanbul'da 30 Eylül Cumartesi günü 17 ilçede elektrik kesintisi yapılacağı ortaya çıktı. Hangi ilçelerde kaç saat kesinti olacak? İşte o liste...

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 1
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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 2

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKARCA, AKIN, AKKOYUN, AKÇİÇEK, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 30/09/2023 01:00:00 - 30/09/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BALKANLAR, OĞUZATA, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah FIRAT sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BANU, MAVİGÖL, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 30/09/2023 11:00:00 - 30/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 3

BAĞCILAR

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2089., 2091., 2095., 2096. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732., 1734., 1737., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1756., 1757. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 4

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, ERHAN, PİRİ REİS sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah HANIMELİ 1, HAS, KARAKUŞ, ÜNSAL 1 sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 5

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, AVRUPA, AYFER, BEGONYA, BELEN, BENGÜ, BERAT, BEREKETLİ, BULUT, BURÇAK, BÜYÜKDERE, DEFNE, DELTA, DERE, DOLUNAY, DOĞAN, ERATA, GÖK, GÖNÜL, GÜL, GÜLAY, GÜZEL, KAZIM KARABEKİR, KRAL, KURAL, KÖROĞLU, LAVANTA, MUSON, MİMAR SİNAN, MİMOZA, OKUL, PAŞAZADE, PELİN, REŞİT PAŞA, SEL, SOYLU, YAKAN, YAĞIZ, ÖZGÜR, ÖZGÜRLÜK, ŞEYMA, ŞİMŞEK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, CAHİDE, FIRTINA, FULYA 3, GEREDE, MUCİZE, SEPET, UMUT 2, ÜLKER 2, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 6

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BATI TRAKYA, HULUSİBEY, KİRAZLIK, TURAN, İNCİR sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 7

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, BACTAR, BEYAZ PAPATYA, BODUROĞLU, ECDAT, ERGANUH, ESKİCİ, GÖKTUĞ, HACI İMAM, HACI ŞABAN CAMİ, HALICIOĞLU YAĞHANESİ, HAMURSUZ, HARMANYERİ, HÖRGÜÇ, KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, KAMİL BEY, KETEN, KEÇE KÜLAH, KUMBARAHANE, LİSE ARKASI, MANOLYA, MÜZE, PİRİ PAŞA HAMAMI, SAKIZLI BOSTAN, SALİMBEY, TAHİR ZÜMRE, TAŞKESEN, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TENEKECİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, TÜRKELİ, UMUT, UĞUR ULUNÇ, VEZNEDAR, VİRAN, VİRAN ARALIĞI, YAPRAKLI ÇIKMAZI, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇAKIRKEYF, ÇOPUR, İLAÇ, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 30/09/2023 00:00:00 - 30/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 2. BAHÇE, 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, AKEL, D-100 KARAYOLU, GAZHANE, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, SAYDAĞ, ÇAĞDAŞ 1, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEHİT SERDAR ERDAL, ŞEVKİ ARI sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, ERHAN, PİRİ REİS sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah HANIMELİ 1, HAS, KARAKUŞ, ÜNSAL 1 sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 9

ÇATALCA

ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALTINBAŞAK, AZA HASAN, ESENLER, EVREN, FARUK, HAREM, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, RAMAZAN PEHLİVAN sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ESENLER

ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 668., 670., 675., 680., 681., TUNA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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ESENYURT

ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2657. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3007. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, G-214, G-656, G-657 sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 12

GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATA, SALİHPAŞA, VOLKAN, YAVER, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 13

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ARDIÇ, KALENDER, UZUN, ZAKKUM sk bölgelerinde 30/09/2023 00:00:00 - 30/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 12:00:00 - 30/09/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 14

KAĞITHANE

KAĞITHANE ilce -ÇELİKTEPE mah sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BOĞAZKESEN, GÜNYAMAÇ, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HÜRMET, KARAŞAHİN, ULUBATLI, YILDIRIM BEYAZIT, ÜÇOKLAR sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BOĞAZKESEN, CEYHAN, GEDİZ, ULUBATLI, ÜSKÜP sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BABA İSHAK, CANDAR, EVREN, EYALET, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GEYLANİ, KIYIBOYU, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 30/09/2023 09:30:00 - 30/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BARUT, BESTEKAR, DUMAN, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SONBAHAR, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 30/09/2023 15:30:00 - 30/09/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 15

SARIYER

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 55. sk bölgelerinde 30/09/2023 00:00:00 - 30/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah KEMERBURGAZ sk / USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, AYVACIK, AÇELYA, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KINIK, KİLYOS.., MAÇKA, NESİM, NİLÜFER., ORTAGEÇİT, SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TOKMAKLI, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, ZARGANA, ÇAM sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KEMERBURGAZ, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk / USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, AYVACIK, AÇELYA, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KINIK, KİLYOS.., MAÇKA, NESİM, NİLÜFER., ORTAGEÇİT, SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TOKMAKLI, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, ZARGANA, ÇAM sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah MASLAK MEYDAN sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16/19
İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 16

SİLİVRİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL, YAVUZLAR sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ÜSTÜN, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-KAVAKLI mah İSTANBUL CADDESİ bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

17/19
İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 17

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, EŞREF EFENDİ, SEYMEN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

18/19
İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 18

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19/19
İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi 19

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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