İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi

SARIYER
SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 55. sk bölgelerinde 30/09/2023 00:00:00 - 30/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah KEMERBURGAZ sk / USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, AYVACIK, AÇELYA, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KINIK, KİLYOS.., MAÇKA, NESİM, NİLÜFER., ORTAGEÇİT, SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TOKMAKLI, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, ZARGANA, ÇAM sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KEMERBURGAZ, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk / USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MENEKŞE, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, AYVACIK, AÇELYA, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., DÜZENLEME YAPILIYOR, DİDİM, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, GÜMÜŞSUYU, KAPTANI DERYA, KINIK, KİLYOS.., MAÇKA, NESİM, NİLÜFER., ORTAGEÇİT, SULTANOTU, TAŞKIŞLA, TOKMAKLI, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, ZARGANA, ÇAM sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah MASLAK MEYDAN sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.