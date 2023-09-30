Suyun toprakla buluşmadığı kent: İstanbul. Barajların dolmama nedenini 1 dakika 17 saniyede anlattı

İstanbul’da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak yağışların barajları ne kadar dolduracağı merak konusu oldu. Usta gazeteci Orhan Can, barajların su tutmama nedenini yaptığı 1 dakika 17 saniyelik video paylaşımla anlattı.

Suyun toprakla buluşmadığı kent: İstanbul. Barajların dolmama nedenini 1 dakika 17 saniyede anlattı

Editör: Özlem Kıral

İstanbul'un birçok ilçesinde dün yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sel suları insanları ve araçları sürükledi. Bugün de süratini giderek artıran yağmurun hızına araçların silecekleri yetişemedi.

İstanbul'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış bu sabahta hızını artırarak devam ediyor. Özellikle Fatih ve çevresinde sabahın erken saatlerinde sağanak etkili olan yollarda su birikintilerine neden oldu.

Bugün de yağmur hızını artırarak devam etti. Ancak yaşanan bu yağışların, betonla kaplı olan İstanbul'da barajları ne kadar dolduracağı merak konusu oldu. Usta gazeteci Orhan Can, yaptığı son paylaşımda İstanbul'daki yapılaşmaya dikkat çekerek suyun toprakla buluşmadığını ifade etti.

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-3.jpg

1 DAKİKA 17 SANİYEDE ÖZETLEDİ

Duayen Gazeteci Orhan Can 1 dakika 17 saniye çektiği videoda şu bilgileri aktardı:

"Saat 08.25 aniden bastırdı. Samatya sahiline doğru geliyoruz. İri damlalarla İstanbul’u vurdu. Baraja yağsalardı keşke buradan denize. Yollar göl oluyor sonra su yok. Gördüğünüz gibi her taraf asfalt, beton apartman, gökdelen.

Su toprakla buluşmuyor. Suyun toprakla buluşmadığı kent İstanbul. Bir de bunu marifetmiş gibi inşaat sektörü olarak bize sunuyorlar. Halbuki yediler, yediler, bitirdiler."

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-8.jpg

“SUYUN TOPRAKLA BULUŞACAĞI YER KALMADI”

Usta gazeteci dün de dikkat çeken şu paylaşımlarda bulunmuştu:

"Sabah saat 06.35 Çamlıca Gişeler ve silecek yetişmiyor. Bir yerde suya kapılmazsak işe gideceğiz. İşte gördüğünüz gibi iri damlalarla yağmur yağıyor. İnşallah barajlar dolar. Buralara asfalta yağmasa da barajlara yağsa. Ama orman bırakmadıkları için suyun toprakla buluşacağı yer kalmadı. Sonrada bize çevreden bahsediyorlar. Maalesef böyle.”

"BETON SUYU EMMİ YOR Kİ"

İstanbul'da her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Sonra soruyorlar ki yeraltı suları yok oldu bitti. Dereler akmıyor. Niye aksın ki toprak emmiyor ki suyu. Betono yağıyor, asfalta yağıyor buradan denize gidiyor işte. İşte durum böyle.

Oysa orman suyu emer indirir yere, toprak onu emer en derin yerlere gönderir. Gidebildiği kadar. Su altı suları da böylece coşar. Bahar mevsiminde. Ama bunu bilmeyecek kadar rant düşmanları rant peşinde koşuyorlar. Para. Bir de bunun öbür dünyada hesap vermesi var."

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-3-001.jpg

"SU TOPRAKLA BULUŞMUYOR"

İstanbul'da her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Sonra soruyorlar ki yeraltı suları yok oldu bitti. Dereler akmıyor. Niye aksın ki toprak emmiyor ki suyu. Betona yağıyor, asfalta yağıyor buradan denize gidiyor işte. İşte durum böyle.

Oysa orman suyu emer indirir yere, toprak onu emer en derin yerlere gönderir. Gidebildiği kadar. Su altı suları da böylece coşar. Bahar mevsiminde. Ama bunu bilmeyecek kadar rant düşmanları rant peşinde koşuyorlar. Para. Bir de bunun öbür dünyada hesap vermesi var."

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-5.jpg

NE OLMUŞTU:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış önceki gün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de birçok yer sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARNAVUTKÖY’DE METREKAREYE 218 KİLOGRAM

Adeta bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sel oluşmasına neden oldu. İnsanlar ve araçlar yağmur sularında sürüklendi. Önceki gün Ev ve işyerleri sular altında kaldı. Arnavutköy’de metrekareye 218 kilogram, Silivri’de metrekareye 42,5 kilogram, Çatalca’da metrekareye 49.5 kilogram, Sancaktepe metrekareye 32.5 kilogram yağış düştü.

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-8-001.jpg

BU KEZ PENDİK’İ SAĞANAK VURDU

İstanbul'un Avrupa Yakası'nı önceki vuran sağanak yağış dün sabahtan itibaren Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı. Etkili olan yağış sonrası istinat duvarı bir işçi servisinin üzerine çöktü, Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nu su bastı.

Ama bütün bunların sonucunda İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki yeterli derece görülmedi. 2 günlük yoğun yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı ise düşüş gösterdi. Önceki gün yüzde 22,68 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 28 Eylül günü yüzde 22,41 olarak ölçüldü.

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-7.jpg

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 54,68

Darlık: Yüzde 38,6

Elmalı: Yüzde 16,35

Terkos: Yüzde 12,12

Alibey: Yüzde 17,4

Büyükçekmece: Yüzde 4,83

Sazlıdere: Yüzde 9,88

Istırancalar: Yüzde 17,77

Kazandere: Yüzde 4,8

Pabuçdere: Yüzde 2,18

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-2.jpg

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-3-002.jpg

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-7-001.jpg

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-10.jpg

suyun-toprakla-bulusmadigi-kent-istanbul-barajlarin-dolmama-nedenini-1-dakika-17-saniyede-anlatti-yenicag-9.jpg

İlgili Haberler
İstanbul’u bugün ve yarın süper hücre vuracak. Dikkat. Karadeniz’den süratle geliyor
İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi. Saat verildi
İstanbul'a çok kuvvetli yağış geliyor. Valilik 'herkes tedbirini alsın' diyerek uyardı
İstanbul'da bunca yağmura rağmen barajların neden dolmadığı ortaya çıktı. Metrekareye 218 kg yağış düşen yağış sürüyor
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Son Haberler
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak Ekonomi
Ticaret Bakanlığı ‘çalışmalar tamamlandı’ diyerek duyurdu: 1500 memur alınacak
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor Ekonomi
Ev kiralamak isteyenler için yeni dönem başlıyor
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az atasözünün anlamı nedir?
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı Ekonomi
Tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı rakamlardayken ekonomistler çarpıcı enflasyonu 3 gün önceden açıkladı
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını’nın son bölümünün neden erken bittiği ortaya çıktı
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun Güncel
Meteoroloji yarın 7 il için uyardı: Çok kuvvetli geliyor. Dikkatli ve tedbirli olun
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek Ekonomi
EPDK’dan yeni elektrik kararı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek