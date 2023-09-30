Suyun toprakla buluşmadığı kent: İstanbul. Barajların dolmama nedenini 1 dakika 17 saniyede anlattı

Editör: Özlem Kıral

İstanbul'un birçok ilçesinde dün yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sel suları insanları ve araçları sürükledi. Bugün de süratini giderek artıran yağmurun hızına araçların silecekleri yetişemedi.

İstanbul'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış bu sabahta hızını artırarak devam ediyor. Özellikle Fatih ve çevresinde sabahın erken saatlerinde sağanak etkili olan yollarda su birikintilerine neden oldu.

Bugün de yağmur hızını artırarak devam etti. Ancak yaşanan bu yağışların, betonla kaplı olan İstanbul'da barajları ne kadar dolduracağı merak konusu oldu. Usta gazeteci Orhan Can, yaptığı son paylaşımda İstanbul'daki yapılaşmaya dikkat çekerek suyun toprakla buluşmadığını ifade etti.

1 DAKİKA 17 SANİYEDE ÖZETLEDİ

Duayen Gazeteci Orhan Can 1 dakika 17 saniye çektiği videoda şu bilgileri aktardı:

"Saat 08.25 aniden bastırdı. Samatya sahiline doğru geliyoruz. İri damlalarla İstanbul’u vurdu. Baraja yağsalardı keşke buradan denize. Yollar göl oluyor sonra su yok. Gördüğünüz gibi her taraf asfalt, beton apartman, gökdelen.

Su toprakla buluşmuyor. Suyun toprakla buluşmadığı kent İstanbul. Bir de bunu marifetmiş gibi inşaat sektörü olarak bize sunuyorlar. Halbuki yediler, yediler, bitirdiler."

“SUYUN TOPRAKLA BULUŞACAĞI YER KALMADI”

Usta gazeteci dün de dikkat çeken şu paylaşımlarda bulunmuştu:

"Sabah saat 06.35 Çamlıca Gişeler ve silecek yetişmiyor. Bir yerde suya kapılmazsak işe gideceğiz. İşte gördüğünüz gibi iri damlalarla yağmur yağıyor. İnşallah barajlar dolar. Buralara asfalta yağmasa da barajlara yağsa. Ama orman bırakmadıkları için suyun toprakla buluşacağı yer kalmadı. Sonrada bize çevreden bahsediyorlar. Maalesef böyle.”

"BETON SUYU EMMİ YOR Kİ"

İstanbul'da her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Sonra soruyorlar ki yeraltı suları yok oldu bitti. Dereler akmıyor. Niye aksın ki toprak emmiyor ki suyu. Betono yağıyor, asfalta yağıyor buradan denize gidiyor işte. İşte durum böyle.

Oysa orman suyu emer indirir yere, toprak onu emer en derin yerlere gönderir. Gidebildiği kadar. Su altı suları da böylece coşar. Bahar mevsiminde. Ama bunu bilmeyecek kadar rant düşmanları rant peşinde koşuyorlar. Para. Bir de bunun öbür dünyada hesap vermesi var."

"SU TOPRAKLA BULUŞMUYOR"

İstanbul'da her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Sonra soruyorlar ki yeraltı suları yok oldu bitti. Dereler akmıyor. Niye aksın ki toprak emmiyor ki suyu. Betona yağıyor, asfalta yağıyor buradan denize gidiyor işte. İşte durum böyle.

Oysa orman suyu emer indirir yere, toprak onu emer en derin yerlere gönderir. Gidebildiği kadar. Su altı suları da böylece coşar. Bahar mevsiminde. Ama bunu bilmeyecek kadar rant düşmanları rant peşinde koşuyorlar. Para. Bir de bunun öbür dünyada hesap vermesi var."

NE OLMUŞTU:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış önceki gün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de birçok yer sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARNAVUTKÖY’DE METREKAREYE 218 KİLOGRAM

Adeta bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sel oluşmasına neden oldu. İnsanlar ve araçlar yağmur sularında sürüklendi. Önceki gün Ev ve işyerleri sular altında kaldı. Arnavutköy’de metrekareye 218 kilogram, Silivri’de metrekareye 42,5 kilogram, Çatalca’da metrekareye 49.5 kilogram, Sancaktepe metrekareye 32.5 kilogram yağış düştü.

BU KEZ PENDİK’İ SAĞANAK VURDU

İstanbul'un Avrupa Yakası'nı önceki vuran sağanak yağış dün sabahtan itibaren Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı. Etkili olan yağış sonrası istinat duvarı bir işçi servisinin üzerine çöktü, Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nu su bastı.

Ama bütün bunların sonucunda İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki yeterli derece görülmedi. 2 günlük yoğun yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı ise düşüş gösterdi. Önceki gün yüzde 22,68 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 28 Eylül günü yüzde 22,41 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 54,68

Darlık: Yüzde 38,6

Elmalı: Yüzde 16,35

Terkos: Yüzde 12,12

Alibey: Yüzde 17,4

Büyükçekmece: Yüzde 4,83

Sazlıdere: Yüzde 9,88

Istırancalar: Yüzde 17,77

Kazandere: Yüzde 4,8

Pabuçdere: Yüzde 2,18