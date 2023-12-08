İstanbul'da 2 aşamalı asayiş uygulaması. 1723 personel katıldı 663 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde iki aşamalı bir asayiş uygulaması düzenledi. 1723 personelin katıldığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı, 483 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
İstanbul'da 2 aşamalı asayiş uygulaması. 1723 personel katıldı 663 şüpheli yakalandı

Uygulamanın birinci aşaması, dün akşam saat 20.00’den 22.00’ye kadar 219 noktada, polis helikopteri ve deniz botlarının da desteğiyle gerçekleştirildi. Bu aşamada, 177 bin 93 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, aranan 663 kişi ve yoklama kaçağı 127 kişi yakalandı. Uygulamanın ikinci aşaması ise, saat 22.00’den gece yarısına kadar umuma açık yerlerin denetlenmesiyle sona erdi. Bu aşamada, 574 halka açık yer kontrol edildi, 6 iş yeri ve 2 kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca 21 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca, 21 bin 286 araç ve 1284 motosiklet denetlendi, 13 araç trafikten men edildi, 1093 araç ve 53 sürücüye ceza kesildi.

Toplam ceza miktarı 720 bin 137 lira oldu. Uygulamada ele geçirilen malzemeler arasında, 79 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 333 fişek, uyuşturucu madde, 41 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 770 lira bulunuyordu.

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