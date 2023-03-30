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İstanbul'da 3 ayda 1404 kişi uyuşturucu suçlarından tutuklandı

İstanbul'da 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları ve denetimlerde 1404 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:19
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İstanbul'da 3 ayda 1404 şüpheli uyuşturucu suçlarından tutuklandı

İstanbul'da 3 ayda 1404 kişi uyuşturucu suçlarından tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Başakşehir ilçesindeki bir evde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada 47 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 123 bin 305 lira, 10 bin 300 avro ile 4 bin 100 Avustralya doları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerde görevli ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmada, 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında 11 bin 531 operasyon ve denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 14 bin 16 zanlıdan 1404'ü tutuklandı. (AA)

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