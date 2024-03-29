İstanbul'da 4 gün sürecek tehlike. Dışarı çıkarken dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 4 gün sürecek tehlike. Dışarı çıkarken dikkat
İstanbul’da 4 gün sürecek tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan İstanbul’u bekleyen tehlikenin 5 ili daha etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji siteleri tarafından bu geceden itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek seviyeye çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Hava sistemi dolayısıyla İstanbul'un 4 günlük süre diliminde Avrupa'da hava kirliliği ölçümlerinde ilk sırada yer alması bekleniyor.

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ALERJİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Havadaki azotdioksit oranının çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle alerjik rahatsızlığı bulunanların yüksek seviyede etkileneceği belirtilirken havada da ağır bir koku olacağı ve bu durumun insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşturabileceği aktarıldı. Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada ise “An itibarıyla İstanbul'un üzerine ağır bir hava kirliliği çöktü. Haritaya bakın, kızarıklık tam megakent üzerinde! Şu an kirlilikte Avrupa birincisiyiz.” ifadeleri kullanıldı.

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5 İL DAHA RİSK ALTINDA

İstanbullu vatandaşlara dışarıda gezinirken maske takması önerilirken yoğun kirlilik taşıyan hava sisteminin Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere; Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de en yüksek seviyeye ulaşacağı bildirildi.

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