İstanbul'da 4 günde metrekareye 298 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, kentte perşembe günü öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası, cuma gününden itibaren Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere 4 gün boyunca kuvvetli sağanağın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, cumartesi günü aralıklarla kısa süreli ve kuvvetli sağanak şeklinde görülen yağışların, akşam saatlerinden pazar öğleye kadar Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere il genelinde hissedildiği kaydedildi.

METREKAREYE 42 İLA 298 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Pazar akşamından pazartesi sabahına kadarki yağışların, daha çok Şile, Tuzla ve Pendik gibi doğu ilçelerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, "Dört günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram aralığında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı metrekare başına 77,2 kilogram ile Arnavutköy, 71,6 kilogram ile Şile ve 65,4 kilogram ile Pendik ilçeleri aldı" denildi.

Açıklamada, İBB ekiplerinin, 5 bin 449 personel, 2 bin 135 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan, su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi gibi toplam 3 bin 34 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.

HAFTA BOYUNCA BAŞKA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

İBB Afet Koordinasyon Merkezi tarafından (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca yeni bir yağış tahmin edilmezken, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 22 ila 24 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor" değerlendirmesinde bulunuldu.