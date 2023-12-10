İstanbul'da 822 fırına 'fahiş fiyat' cezası

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekmek fiyat tarifesine uymayan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu ve cezalandırılmaları için belgelerin Ticaret Bakanlığına gönderildiğini duyurdu.

Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz…"

ETKİN DENETİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül daha önce ilçe belediye başkanları ve resmi kurumların il ve ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 lira olduğunu vurgulayıp, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" demişti.