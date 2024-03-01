İstanbul'da akılalmaz anlar: Hem taksiciye hem polise saldırdı

Kaynak: ANKA
İstanbul'da akılalmaz anlar: Hem taksiciye hem polise saldırdı
Bindiği taksinin şoförü ile anlaşmazlık yaşayan yolcu, araçtan inmeyi reddetti. Taksiyi kırıp döken yolcu, ardından da gelen polislere saldırdı. Gözaltına alınan yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde S.H. adlı yolcu bindiği taksinin şoförüne kabusu yaşattı.

Anlaşmazlık yaşadığı sürücüye saldıran S.H. küfürler yağdırdı.

Sürekli kornaya basan ve araçtan inmeyi reddeden S.H., olay yerine gelen polislere de saldırdı.

S.H., zor kullanılarak gözaltına alınırken taksi şoförü o anları cep telefonunun kamerası ile kaydetti.

2 POLİS RAPOR ALDI

Öte yandan S.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü esnada da polis otosunun da çeşitli yerlerine zarar verdi.

Olaya müdahale sırasında yaralanan 2 polis memuruna görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildi.

TUTUKLANDI

S.H., "Tehdit", "Hakaret", "Mala zarar verme", "İftira" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamaları ile sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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