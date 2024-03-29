İstanbul'da alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı

İddiaya göre çalışmak için İstanbul’a gelen arkadaşlar bir evde beraber yaşamaya başladı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler bir süre sonra sokakta karşılaştı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışsa da kavga uzun süre devam etti. Bıçaklı saldırgan olay sonrası kaçarken, bacağından, karnından ve omzundan bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.