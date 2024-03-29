İstanbul'da alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı

Kaynak: DHA
İstanbul'da alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı
iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki arkadaş sokakta karşılaştı. İkilinin aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

İddiaya göre çalışmak için İstanbul’a gelen arkadaşlar bir evde beraber yaşamaya başladı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler bir süre sonra sokakta karşılaştı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışsa da kavga uzun süre devam etti. Bıçaklı saldırgan olay sonrası kaçarken, bacağından, karnından ve omzundan bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Şirkette büyüme nasıl olmalı? Stratejik liderlik özellikleri nelerdir? Ekonomi
Şirkette büyüme nasıl olmalı? Stratejik liderlik özellikleri nelerdir?
Ümit Özdağ, Suriyelilerin yoğun olduğu mahalleye 'Ya gidecekler ya gidecekler' şarkısıyla giriş yaptı Video
Ümit Özdağ, Suriyelilerin yoğun olduğu mahalleye 'Ya gidecekler ya gidecekler' şarkısıyla giriş yaptı
TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü Gündem
TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye İsrail göndermeli video: 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' Video
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye İsrail göndermeli video: 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet'
Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü: Tutuklandı Gündem
Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü: Tutuklandı
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun taklidini yapan kadınlar gündem oldu: 'Size ne lan!' Video
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun taklidini yapan kadınlar gündem oldu: 'Size ne lan!'
İstinye park satıldı. Hisselerinin tamamını satın aldılar Ekonomi
İstinye park satıldı. Hisselerinin tamamını satın aldılar