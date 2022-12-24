﻿Ataşehir'de ambulans kaza yaptı 

Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii Üsküdar istikametinde meydana geldi. Hasta almaya giden özel ambulans emniyet şeridinden ana yola girmeye çalıştığı sırada aynı istikametten gelen otomobille çarpıştı.

Devrilen ambulansta bulunan Yılmaz Eren ve Hasan Cebil kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yara almadan atlatan meslektaşlarına tedbir amaçlı müdahale etti. İtfaiye ve trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. (AA)