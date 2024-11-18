İstanbul'da ara tatil bitti, okul servislerine denetim arttı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da ara tatil bitti, okul servislerine denetim arttı

İstanbul, Ataşehir'de trafik ekipleri, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından kollarını sıvadı. Kent genelinde okul servis araçları ve şoförler denetlendi.

Ataşehir Bulvarı'nda yapılan denetimde, şoförlerin ehliyetine, araçların yetki belgelerine ve yan tarafında logo olup olmadığına, servis içerisinde kemer takılıp takılmadığına, araç muavininin bulunup bulunmadığına, yolcu sayısına ve ayakta yolcu taşınıp taşınmadığına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

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Denetimde aracı ve evrakları incelenen servis şoförü, "Denetimler iyi oluyor. Kaçak çok servisçi var. Her şeyin tem olması insanlar için iyi oluyor. Bizim bir eksiğimiz" dedi. Bir diğer sürücü ise, "Denetimlerimiz arttırılsın. İyi oluyor. Bir eksiğimiz yok" diye konuştu.

İstanbul'da ara tatil bitti, okul servislerine denetim arttı

İstanbul'da ara tatil bitti, okul servislerine denetim arttı

İstanbul'da ara tatil bitti, okul servislerine denetim arttı

İstanbul'da ara tatil bitti, okul servislerine denetim arttı

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