Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldırı: Şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldırı: Şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde 10 Kasım'da görevli doktor M.N.M.'ye saldıran A.S.A. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babasının öldüğü, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği, saldırıya uğrayan doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı tespit edildi.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldırı: Şüpheli tutuklandı

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldırı: Şüpheli tutuklandı

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde doktora saldırı: Şüpheli tutuklandı

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