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İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik operasyon

İstanbul’da Bağcılar ve Bahçelievler’de önceden belirlenen adreslerde, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:43
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İstanbul’da Bağcılar ve Bahçelievler’de önceden belirlenen adreslerde kaçak göçmenlere yönelik operasyon. Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da kaçak göçmenlere yönelik operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, kaçak göçmenlerin barındırıldığı 'Şok evi' olarak bilinen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 510 Sokak'ta bulunan binaya girmek üzere olan ekipler, 2 kaçak göçmenin daireden çıkarak uzaklaştığını fark etti.

Ekipler, 2 yabancı uyruklu kişiyi bina içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından göçmenlerin, sınır dışı edileceği bildirildi.

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