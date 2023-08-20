İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Bugün bazı vapur seferleri İstanbul'da iptal edildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.

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