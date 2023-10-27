İstanbul’da bir Cuma klasiği. Trafik yine durma noktasına geldi

İstanbul’da Cuma günü yoğunluğu yaşanması üzerine trafik adeta durma noktasına geldi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre; saat 18.00 itibariyle oran yüzde 72'lere ulaştı.

İstanbul’da bir Cuma klasiği. Trafik yine durma noktasına geldi

İstanbul, Türkiye’nin en çok nüfuslu şehri olması nedeniyle yoğun trafiğiyle bilinirken, Cuma gününün haftanın son iş günü olması, trafiği adeta durma noktasına getiriyor.

Dün akşam saatlerinde artan yoğun trafik, İstanbullu vatandaşları çileden çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'leri gördü.

TOPLU TAŞIMALARDA DA YOĞUNUK GÖRÜLDÜ

İstanbul'da haftanın son mesai gününde akşam trafiği yoğunluğu yaşandı. Avrupa yakası D-100 Karayolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Trafik belirli noktalarda durma noktasına geldi. Toplu taşımada da yoğunluk olduğu görüldü.

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