İstanbul’da bir kadın 6. kattan atladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da bir kadın 6. kattan atladı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir kadın, 6. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde ilginç anlar yaşandı. Bir binanın 6. katında yaşadığı düşünülen bir kadın intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ve ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen kadın çıktığı pencereden aşağıya atladı.

İntihar girişimi öncesi uzun uzun telefonla konuştuğu da görülen kadın, ekiplerin açtığı hava yastığına düştü. Kadının düştüğü anda ise pencerenin arkasında duran erkek dikkat çekti.

Kadının kimliği ve neden intihar girişiminde bulunduğu bilinmezken, sağlık durumu ise merak ediliyor.

Mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alınan anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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