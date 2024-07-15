Trump’tan suikast sonrası ilk açıklama: Şu anda ölmüş olmam gerekiyordu

ABD eski Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitinginde mucizevi şekilde kurtulduğu suikast girişiminin ardından ilk röportajında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başını kalabalıktan çevirip video ekranına bakmanın hayatını kurtarmış olabileceğini belirten Trump, sağ kulağından yaralanmasının ardından konuşmaya devam etmek istediğini söyledi.

Kaçak göçmenlerle ilgili bir tabloyu okuyabilmek için hafifçe sağa döndüğünü anlatan Trump, "Konuşurken kalabalıktan nadiren gözlerimi ayırıyorum. O an bunu yapmasaydım, bugün konuşuyor olmazdık, değil mi?" dedi.

Şans eseri hayatta kaldığını belirten Trump, "En inanılmaz olan da sadece dönmekle kalmayıp, tam doğru zamanda ve tam doğru miktarda dönmüş olmamdı" ifadelerini kullandı.

"ÖLMÜŞ OLMAM GEREKİYORDU"

Defalarca kez hayatta olmasının mucize olduğunu belirten Trump, ölmüş olması gerektiğini söyledi.

Trump, mucizevi kurtuluşunu şu sözlerle anlattı: "Sadece yarım dönseydim, beynimin arkasına girecekti. Kurşunun izlediği yol direkt olarak kafatasımdan geçiyor. Ekran yüksekte olduğu için yukarı bakmıştım. Mükemmel bir dönüş yapma şansım muhtemelen yüzde birin de onda biriydi, bu yüzden burada olmamam gerekiyor"

YUMRUKLU DURUŞU HAKKINDA

Saldırganın kurşun yağdırdığı kritik anda başını çeviren ve kulağından yaralanan Trump’ın bu esnada destekçilerine sıktığı yumruğu ile selam vermesi de oldukça dikkat çekmişti.

"İKONİK BİR FOTOĞRAF İÇİN ÖLMENİZ GEREKİR"

Trump, o anlar için "Birçok insan bunun gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğrafa sahip olmak için ölmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

Destekçilerinin onun iyi olduğunu ve "Amerika'nın yoluna devam ettiğini, ilerlediğini ve güçlü olduğunu" bilmelerini istediğini söyledi.

Trump, kendisini izleyen destekçilerinin duruma nasıl tepki verdiğini anlatarak onlara şu sözlerle övgüler yağdırdı: "Birçok yerde, özellikle futbol maçlarında, tek bir ses duyarsınız, herkes kaçar. Burada çok sayıda patlama oldu ve kaldılar. Onları seviyorum. Onlar harika insanlar."

"BIDEN ÇOK NAZİKTİ"

Trump, saldırının ardından Joe Biden'ın telefon görüşmesini kabul etiğini aktararak görüşmeyi "iyi" olarak nitelendirdi ve başkanın "çok nazik" davrandığını söyledi.

Saldırının ve takip eden kaos ortamının ardından Trump "gerçekliğin" kendisine yeni yeni dank ettiğini vurguladı. Röportaj sırasında burnunu işaret etti ve saldırganı "gözlerinin tam ortasından tek bir atışla" öldürdüklerini söyledi.

KÜRSÜYE GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Trump, her zaman şovmen bir tavır takındığını belirterek, kürsüye geri dönüp konuşmaya devam etmek istediğini dile getirdi. Trump mitinglerinde yapacağı konuşmaların değişeceğini vurgulayarak, "Ülkeyi bir araya getirme şansı. Bana bu şans verildi. Bu, tüm ülkeyi, hatta tüm dünyayı bir araya getirme şansı. Konuşma çok farklı olacak, iki gün önce olacağından çok farklı" dedi.