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Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası

İstanbul'da böbreğini satmak istediği iddia edilen kişi ile alıcı hastanın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığa da "organ ticareti yapmak ve aracılık suçuna teşebbüs"ten birer yıl hapis cezası verdi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:55
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İstanbul’da böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya birer yıl hapis cezası verdi

Böbreğini satmak isteyen kişi ve alıcı hastaya hapis cezası
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar Emrah Z. ve Orhan T. ile avukatları katıldı.

Son savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların "organ ve doku ticareti yapmak" suçundan beşer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıkların eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığına ve yargılama sürecinde pişmanlık gösteren davranışlarda bulunduklarına kanaat getiren mahkeme, Emrah Z. ile Orhan T'nin "organ ticareti yapmak ve aracılık suçuna teşebbüs"ten birer yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme sanıkların savunmalarına itibar etmedi

Mahkeme gerekçeli kararında, sanıkların savunmalarında suçlamayı reddedip olayın rızai bir durum olduğunu söylediğine yer vererek, sanıklardan Emrah Z'nin olaydan önce iki kez ilan vererek böbreğini satmak istediğini, sonrasında bu olayın yaşanması nedeniyle sanık savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.

Sanıkların organ nakli için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Etik Komisyonuna müracaatta bulundukları ancak sanık Emrah Z'nin daha önce satış ilanı vermiş olması nedeniyle başvurularının kabul edilmediği aktarılan gerekçeli kararda, bu şekilde sanıkların organ ticareti yapmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "ihbar eden" sıfatıyla yer almıştı.

Böbrek nakli ameliyatı olmak isteyen Orhan T. (65) ile bağışçı adayı Emrah Z'nin (34) "akrabalık dışı organ nakli" için 2019'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Etik Komisyonuna başvurdukları anlatılan iddianamede, başvurunun komisyon toplantısında değerlendirilip Emrah Z'nin verdiği telefon numarası araştırıldığında alıcı ile verici arasında "etik olmayan bir durum" olduğunun tespit edildiği vurgulanmıştı.

İddianamede, yapılan araştırmada Emrah Z'nin, sağlık kuruluna verdiği telefon numarası ile "Acil. Böbreğimi satmak istiyorum" şeklinde birkaç kez ilan verdiğinin belirlendiği bilgisi yer almıştı.

Bunun üzerine Orhan T. ve Emrah Z. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen iddianamede, başlatılan soruşturmada her iki sanığın "organ veya doku ticareti yapmak" suçundan 5 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İlanı kendisinin vermediğini öne sürmüştü

Daha önceki duruşmalarda savunma yapan Emrah Z, söz konusu ilanları kendisinin vermediğini öne sürmüştü.

Sanık Orhan T. de "Böbrek hastasıyım. Şu an bile haftada 3 gün diyalize gidiyorum. Yakınlarımın böbrekleri bana uymadı. Oğlumun yanında çalışan diğer sanık Emrah Z, bana böbreğini vermeyi kabul etti. Karşılığında da herhangi bir para istemedi. Beraber hastaneye müracaat ettik. Yasaya uygun değilmiş, böbrek nakli olmadı. Bu iş için Emrah'a para vermedim." ifadelerini kullanmıştı.

(Kaynak: AA)

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