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İstanbul’un en güzel mekanlarının 2023 iftar fiyatları: Bu mekanlarda iftar yapmak hayal oldu!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul’da Çırağan Sarayı Kempinski, Four Seasons Bosphorus, Develi, Kaşıbeyaz gibi gözde mekanlar, iftarı dışarıda ve lüks bir atmosferde yapmak isteyenler için cazip seçenekler haline geliyor. İşte İstanbul’un en güzel mekanlarının güncel (2023) iftar fiyatları

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:29
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İstanbul’da bu mekanlarda iftar yapmak bir hayal. 2023 İstanbul’un en güzel mekanları güncel iftar fiyatları

İstanbul’un en güzel mekanlarının 2023 iftar fiyatları: Bu mekanlarda iftar yapmak hayal oldu!
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İslam aleminin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. 

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul’un en çok tercih edilen mekanlarının iftar menülerinin fiyatları da merak konusu haline geldi.

2023 İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKANLARI

Ramazan’ı en güzel şekilde geçirmek isteyenlerin adresi, İstanbul’un büyüleyici atmosferlere sahip mekanları oluyor. 

Ancak bu mekanlarda iftar yapmanın bedeli oldukça yüksek. Normal zamanlarda da yüksek fiyatlarıyla bilinen bu mekanlar, ramazan ayında fiyatları neredeyse iki katına çıkarmış görünüyor. 

İstanbul’un bu güzide mekanlarının iftar fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.

İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKANLARI 2023 GÜNCEL İFTAR FİYAT LİSTESİ

İşte 2023 İstanbul’un en güzel mekanlarında güncel iftar menüsü fiyatları:

Four Seasons Bosphorus (Aqua) 3.350 TL

Çırağan Sarayı Kempinski (Tuğra) 3.280 TL

Mandarin Oriental Bosphorus 3.025 TL

Raffles Hotel 2.500 TL

Four Seasons Bosphorus (Ocakbaşı) 2.450 TL

The Grand Tarabya Hotel 1.900 TL

CVK Park Hotel 1.800 TL

Beyti Florya 1.750 TL

Zennup Fişekhane 1.600 TL

Liman Restaurant Galataport 1.540 TL

Shangri-La Bosphorus Hotel 1.525 TL

Borsa Restaurant Kandilli 1.350 TL

Swissotel Bosphorus 1.250 TL

Feriye 1.250 TL

Kebapçı Etiler 1.250 TL

Renaissance Polat Hotel 1.150 TL

A'jia Hotel Kanlıca 1.100 TL

Fairmont Quasar Hotel 1.100 TL

Sıralı Kebap Etiler 1.000 TL

Conrad Hotel Bosphorus 990 TL

Kaşıbeyaz Yeniköy 975 TL

Şazeli Florya 960 TL

Ramazan Bingöl 955 TL

The Marmara Taksim 950 TL

Günaydın Kebap & Steakhouse 950 TL

Kaşıbeyaz Florya 950 TL

Develi Florya 950 TL

Kile Restaurant Etiler 950 TL

Hilton Hotel Maslak 940 TL

Konyalı Restaurant Topkapı Sarayı 925 TL

Grand Hyatt Hotel Harbiye 899 TL

Develi Etiler 800 TL

Ziya Şark Sofrası Florya 790 TL

Uludağ Et Lokantası Florya 775 TL

Köşkeroğlu Restaurant 775 TL

Bridge Restaurant Nakkaştepe 750 TL

Adana Ocakbaşı Ataşehir 750 TL

Kuleli Yakamoz Restaurant 750 TL

Hamdi Restaurant Eminönü 750 TL

Seraf 750 TL

Kalbur Et Şerifali 735 TL

Köşebaşı Levent 715 TL

Zerafet Etiler 650 TL

Le Meridien Hotel 600 TL

Güllüoğlu Kübban 475 TL

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