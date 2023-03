İstanbul’un en güzel mekanlarının 2023 iftar fiyatları: Bu mekanlarda iftar yapmak hayal oldu!

İslam aleminin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul’un en çok tercih edilen mekanlarının iftar menülerinin fiyatları da merak konusu haline geldi.

2023 İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKANLARI

Ramazan’ı en güzel şekilde geçirmek isteyenlerin adresi, İstanbul’un büyüleyici atmosferlere sahip mekanları oluyor.

Ancak bu mekanlarda iftar yapmanın bedeli oldukça yüksek. Normal zamanlarda da yüksek fiyatlarıyla bilinen bu mekanlar, ramazan ayında fiyatları neredeyse iki katına çıkarmış görünüyor.

İstanbul’un bu güzide mekanlarının iftar fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.

İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKANLARI 2023 GÜNCEL İFTAR FİYAT LİSTESİ

İşte 2023 İstanbul’un en güzel mekanlarında güncel iftar menüsü fiyatları:

Four Seasons Bosphorus (Aqua) 3.350 TL



Çırağan Sarayı Kempinski (Tuğra) 3.280 TL



Mandarin Oriental Bosphorus 3.025 TL



Raffles Hotel 2.500 TL



Four Seasons Bosphorus (Ocakbaşı) 2.450 TL



The Grand Tarabya Hotel 1.900 TL



CVK Park Hotel 1.800 TL



Beyti Florya 1.750 TL



Zennup Fişekhane 1.600 TL



Liman Restaurant Galataport 1.540 TL



Shangri-La Bosphorus Hotel 1.525 TL



Borsa Restaurant Kandilli 1.350 TL



Swissotel Bosphorus 1.250 TL



Feriye 1.250 TL



Kebapçı Etiler 1.250 TL



Renaissance Polat Hotel 1.150 TL



A'jia Hotel Kanlıca 1.100 TL



Fairmont Quasar Hotel 1.100 TL



Sıralı Kebap Etiler 1.000 TL



Conrad Hotel Bosphorus 990 TL



Kaşıbeyaz Yeniköy 975 TL



Şazeli Florya 960 TL



Ramazan Bingöl 955 TL



The Marmara Taksim 950 TL



Günaydın Kebap & Steakhouse 950 TL



Kaşıbeyaz Florya 950 TL



Develi Florya 950 TL



Kile Restaurant Etiler 950 TL



Hilton Hotel Maslak 940 TL



Konyalı Restaurant Topkapı Sarayı 925 TL



Grand Hyatt Hotel Harbiye 899 TL



Develi Etiler 800 TL



Ziya Şark Sofrası Florya 790 TL



Uludağ Et Lokantası Florya 775 TL



Köşkeroğlu Restaurant 775 TL



Bridge Restaurant Nakkaştepe 750 TL



Adana Ocakbaşı Ataşehir 750 TL



Kuleli Yakamoz Restaurant 750 TL



Hamdi Restaurant Eminönü 750 TL



Seraf 750 TL



Kalbur Et Şerifali 735 TL



Köşebaşı Levent 715 TL



Zerafet Etiler 650 TL



Le Meridien Hotel 600 TL



Güllüoğlu Kübban 475 TL