İstanbul’un en güzel mekanlarının 2023 iftar fiyatları: Bu mekanlarda iftar yapmak hayal oldu!

İslam aleminin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul’un en çok tercih edilen mekanlarının iftar menülerinin fiyatları da merak konusu haline geldi.
2023 İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKANLARI
Ramazan’ı en güzel şekilde geçirmek isteyenlerin adresi, İstanbul’un büyüleyici atmosferlere sahip mekanları oluyor.
Ancak bu mekanlarda iftar yapmanın bedeli oldukça yüksek. Normal zamanlarda da yüksek fiyatlarıyla bilinen bu mekanlar, ramazan ayında fiyatları neredeyse iki katına çıkarmış görünüyor.
İstanbul’un bu güzide mekanlarının iftar fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.
İSTANBUL’UN EN GÜZEL MEKANLARI 2023 GÜNCEL İFTAR FİYAT LİSTESİ
İşte 2023 İstanbul’un en güzel mekanlarında güncel iftar menüsü fiyatları:
Four Seasons Bosphorus (Aqua) 3.350 TL
Çırağan Sarayı Kempinski (Tuğra) 3.280 TL
Mandarin Oriental Bosphorus 3.025 TL
Raffles Hotel 2.500 TL
Four Seasons Bosphorus (Ocakbaşı) 2.450 TL
The Grand Tarabya Hotel 1.900 TL
CVK Park Hotel 1.800 TL
Beyti Florya 1.750 TL
Zennup Fişekhane 1.600 TL
Liman Restaurant Galataport 1.540 TL
Shangri-La Bosphorus Hotel 1.525 TL
Borsa Restaurant Kandilli 1.350 TL
Swissotel Bosphorus 1.250 TL
Feriye 1.250 TL
Kebapçı Etiler 1.250 TL
Renaissance Polat Hotel 1.150 TL
A'jia Hotel Kanlıca 1.100 TL
Fairmont Quasar Hotel 1.100 TL
Sıralı Kebap Etiler 1.000 TL
Conrad Hotel Bosphorus 990 TL
Kaşıbeyaz Yeniköy 975 TL
Şazeli Florya 960 TL
Ramazan Bingöl 955 TL
The Marmara Taksim 950 TL
Günaydın Kebap & Steakhouse 950 TL
Kaşıbeyaz Florya 950 TL
Develi Florya 950 TL
Kile Restaurant Etiler 950 TL
Hilton Hotel Maslak 940 TL
Konyalı Restaurant Topkapı Sarayı 925 TL
Grand Hyatt Hotel Harbiye 899 TL
Develi Etiler 800 TL
Ziya Şark Sofrası Florya 790 TL
Uludağ Et Lokantası Florya 775 TL
Köşkeroğlu Restaurant 775 TL
Bridge Restaurant Nakkaştepe 750 TL
Adana Ocakbaşı Ataşehir 750 TL
Kuleli Yakamoz Restaurant 750 TL
Hamdi Restaurant Eminönü 750 TL
Seraf 750 TL
Kalbur Et Şerifali 735 TL
Köşebaşı Levent 715 TL
Zerafet Etiler 650 TL
Le Meridien Hotel 600 TL
Güllüoğlu Kübban 475 TL