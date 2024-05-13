Klasik müzik dinlettiği tavukları 4 kat fazla yumurtlamaya başladı

Kaynak: İHA
Klasik müzik dinlettiği tavukları 4 kat fazla yumurtlamaya başladı
Batman’da yaşayan 70 yaşındaki Aziz Teymur, emekli olduktan sonra tavuk beslemeye başladı. Ancak tavuklarından beklediği yumurta verimini alamayan Teymur, çözümü tavuklarına klasik müzik dinletmekle buldu.

Batman’da yaşayan 70 yaşındaki emekli Aziz Teymur, bahçesinde tavuk beslemeye başladıktan sonra tavuklarından beklediği yumurta verimini alamadı. Veteriner hekimlere danışan, farklı hayvan ilaçları kullanan ve çeşitli yemler deneyen Teymur, çözümü tavuklarına klasik müzik dinletmekle buldu. İnternet sitelerinde okuduğu bir habere dayanarak denemeye karar veren Teymur, tavuklarına klasik müzik dinletmeye başladı.

Kısa süre içinde tavuklarında değişiklikler fark eden Teymur, yumurta sayısında da önemli bir artış olduğunu gözlemledi. Daha önce 30 tavuktan günde 2-3 tane yumurta alırken, bu sayının 12-13’e kadar çıktığını belirten Teymur, tavuklarının verimindeki artıştan memnun olduğunu söyledi. Teymur, şimdi tavuklarına Beethoven, Mozart gibi klasik müzikler dinleterek verimi daha da artırmayı hedefliyor.

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