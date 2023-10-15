İstanbul'da bugün bu yollar kapalı olacak. Metrobüs güzergahı değişti

Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası

Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)

Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)

Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)