İstanbul'da bugün bu yollar kapalı olacak. Metrobüs güzergahı değişti

İstanbul'da bazı yollar 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle kapanacak.

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı olacak. Metrobüs güzergahı değişti

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak.

Sabah 08.00'de başlayacak olan yarış nedeniyle işte kapalı olacak olan yollar:

  • Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası
  • Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası
  • Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası
  • Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası
  • Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00
  • Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön
  • Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)
  • Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi
  • Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.
  • Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)
  • Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler 10.00 - 15.00 arası
  • Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak

Öne Çıkanlar
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Türkiye’deki 2 bin çalışanı etkileyecek karar! Dünyaca ünlü dev fabrika üretimi durduracak Ekonomi
Türkiye’deki 2 bin çalışanı etkileyecek karar! Dünyaca ünlü dev fabrika üretimi durduracak
Erdoğan’ın kızının kurucu olduğu vakfa özel izin. Bakanlık listesinde yer aldı Gündem
Erdoğan’ın kızının kurucu olduğu vakfa özel izin. Bakanlık listesinde yer aldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'e kınama Dünya
Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'e kınama
Kuvvetli sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi Gündem
Kuvvetli sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi
İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 300 Filistinli hayatını kaybetti Dünya
İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 300 Filistinli hayatını kaybetti
El-Aksa TV: Fransa baskısı sonucu kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayını durdu Dünya
El-Aksa TV: Fransa baskısı sonucu kanalın Eutelsat uydusu üzerinden yayını durdu