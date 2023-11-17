İstanbul'da büyük yangın. Patlaya patlaya 3 saat yandı

Esenyurt'ta bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da büyük yangın. Patlaya patlaya 3 saat yandı

İHA'nın haberine göre, Esenyurt'ta saat 06.00 sıralarında Kıraç Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bulunan tek katlı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaklaşık 3 bin metrekarelik depodaki yangın için İstanbul'un birçok noktasından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulundu.

Ekipler yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan alanın balata spreyi deposu olarak kullanıldığı öğrenildi.

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