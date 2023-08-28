İstanbul'da cinnet geçiren adam önce eşini sonra kendini vurdu

İstanbul Küçükçekmece’de cinnet geçiren bir şahıs, önce karısını sonra kendini vurdu. Şahıs ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da cinnet geçiren adam önce eşini sonra kendini vurdu

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet geçiren bir kişi, önce eşini sonra kendini silahla vurdu.

Olayı duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Binnaz Demir ve Ömer Demir’in hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Çocuklarının olay sırasında evde olmadığı daha sonrasında olayı duyarak eve geldiği öğrenildi. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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