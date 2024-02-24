İstanbul’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: İHA
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul’da düzenlenen 26 operasyonda IŞİD terör örgütü ile bağlantılı, yabancı uyruklu kişilerinde aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör ve Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, IŞİD terör örgütü bağlantılı, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Türkiye’yi hedef alan eylem yapabileceği düşünülen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler 5 ilçede belirlenen 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Türk ve yabancı uyruklu toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Yakalanan şahıslardan 2’si emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından serbest bırakılırken, 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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