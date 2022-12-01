İstanbul'da deprem olmadan binanın kolonları patladı 

İHA'nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. 1998 yılında faaliyete geçen 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu çatladı. Betonların döküldüğünü gören ve o sırada tekstil atölyesinde çalışan işçiler büyük bir panik yaşadı.

Korku yaşayan tekstil çalışanları ise hemen malzemeleri çıkararak iş yerini boşalttı. Vatandaşlar belediyeye haber verdikten sonra binayı tahliye etti. Ardından gelen Küçükçekmece Zabıta ekipleri yaptıkları kontrolün ardından, binayı mühürledi.

Konu ile ilgili konuşan bina yöneticisi Yusuf Korkmaz, “Ben işteydim binada bir çökme olduğunu söylediler. Ağır bir ses gelmiş. İlk önce tekstil atölyesinde çalışan arkadaşların hepsi dışarı çıkmış, sonra bina sakinleri dışarı çıkmış. 4 saattir ne gelen var ne giden var. 153’ü de aradım, bakanlığı aradım, onlar da belediyeye yönlendirdiler. Boşalttık, kimse yok binada, 1998’de kullanılmaya başlamış bir bina” dedi.

Daha sonra konuşan tekstil atölyesinin sahibi Emrah Akçakaya, “O sırada içerdeydik, bir anda kolon patladı, beton attı, olduğu gibi dışarı çıktık. Korktuk, hemen tahliye ettik, dükkanı boşalttık. İçerde 20 kişi vardı” diye anlattı.