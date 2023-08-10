İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi. İTO üyesi fırınların ekmek fiyatı 200 gram ekmek için 5 liraydı.

BİR ŞEHİR 3 AYRI FİYAT

Un fiyatlarına yapılan zam sonrasında megakent İstanbul'da neredeyse fırınların tamamında ekmeğin adeti 8 TL'ye satılıyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HALK EKMEĞE ZAM GELMİŞTİ

Yaklaşık iki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapılmıştı. Yeni fiyatları duyuran İHE'nin, Halk Ekmek için paylaşılan listeye göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Organik tam buğday ekmeği 25 TL olurken, tam buğday ekmeği 20 TL'ye yükseldi.

BİLMECE HALİNE GELDİ

Ekmeğin fiyatının bir şehirde 3 farklı fiyattan satılması ise kafalarda soru işaretine neden oldu.

Halk Ekmek büfelerinde 5 TL olan ekmek, İTO'ya bağlı fırınlarda yeni yapılan zam ile birlikte 6.5 TL olurken, çoğu fırında ekmeğin adeti 8 TL'den satışa sunuluyor.