İstanbul'da ev almak için kaç kilo para gerekiyor?

TÜİK verilerine göre Ocak 2009 ile Ağustos 2023 tam yüzde 950 arttı. 2009'da 200 liraya aldığınız bir sepetin aynısını almak için bugün cebinizden çıkması gereken para 2 bin lirayı aşıyor.

27 KİLO BANKNOT TAŞINMASI GEREKİYOR

Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberine göre dolaşımdaki her 3 banknottan biri 200 liralık oldu. İstanbul’da ortalama bir daire almak için 200 liradan oluşan 27 kilo banknot taşınması gerektiği ortaya çıktı.

23 BİN 570 ADET 200 LİRA İSTENİYOR

Merkez Bankası verilerine göre ortalama bir ev için 4 milyon 750 bin lirayı aşmış durumda. İyi mahallelerde yeni dairelerin fiyatı ortalama fiyatın katlarca üzerinde. Ortalama fiyatı, baz alırsak, bir dairenin el değiştirmesi için en büyük kağıt para olan 200 liradan tam 23 bin 750 adet gerekiyor.

3,8 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 200 LİRA GEREKİYOR

İstanbul’da standart bir daire almak için peş peşe dizilmiş 3,8 kilometre uzunluğunda 200 liraya ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Bu paraların ağırlığı ise 27 kilogramı, kapladığı alan 274 metrekareyi buluyor. Aynı durum araç alımlarında da mücevher alımlarında da geçerli.

200 lira ilk piyasaya çıktığında toplam banknotlar içindeki payı sadece yüzde 3,2’ydi. Eylül itibariyle bu oran yüzde 35’i aştı. Değer olarak bakıldığında ise dolaşımdaki toplam banknotların yüzde 66,4’ünü 200 lira oluşturuyor. 100 lira ile birlikte alındığında bu oran yüzde 93’e yükseliyor. Normal koşullarda bir ekonomide en yüksek ve en düşük değerli banknotların bu düzeyde yaygın olması beklenmez. Ancak Türkiye bu konuda özel bir konumda bulunuyor.