İstanbul’da ev sahibi dehşeti

Sarıyer’de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından Ortaköy’de yakalandı.

İstanbul’da ev sahibi dehşeti

İHA'nın haberine göre, olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), ücreti birkaç gün geciktirdi.

Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), kiracısını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan’ı kasığından bıçakladı.

Olay yerinde çok milyarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAÇIĞIYLA YAKALANDI

Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı.

Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy’de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

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