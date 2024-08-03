İstanbul’da eve falcı çağıran kadın: Yere yatırıp salam yalattılar

İstanbul Çatalca’da inanılmaz bir olay yaşandı. Bir kadının evine çağırdığı falcılar “Yere uzan, sana bakım yapacağız” dediler yere uzanan kadın bir süre sonra bayıldı. Kadın çantasından 10 bin lirayı çalan sözde falcılar kayıplara karıştı.

Show Ana Haber’de yer alan habere göre, Çatalca’ya bağlı Ormanlı köyünde yaşayan Dilek Yıldız bir komşusunun tavsiyesi üzerine evine falcı çağırdı. Falcılar kadının yere yatmasını istedi ve kendisine ‘bakım’ yapacaklarını söyledi. Neye uğradığını şaşıran kadın kendisine salam yalattıklarını söyledi. Yere yattıktan bir süre sonra baygınlık geçiren Yıldız’ın çantasında bulunan 10 bin lirayı alan sözde falcılar evden kaçtı.

Yaşadıklarını anlatan Dilek Yıldız, sözde falcıları komşusunun tavsiyesi ile bulduğunu söyledi. Falcılar ile 2 bin lira için anlaştıklarını belirten Yıldız sonrasında başına gelenlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bana ne yapacaksınız dedim. Yere yatırıyorsunuz beni önce bir korktum. Size öz bakım yapacağım dedi ve ben de uzandım. ‘Ay doğdu çık’ diye kelimelerde bulundu. ‘Ay doğdu çık’ diye kendi kendine konuşmalara başladı.

Beni yere yatırdıklarında biri kollarımdan biri de ayaklarımdan tutarak bu işlemi yaptılar. Bu bakımmış sözde. Göbeğimi hafif sıktı. Bir de başımı… O anda ben bayıldım. Büyü yapmış bir şeyler yapmış. Bir şekilde beni orada uyutmuş. Merak ediyordum yani her kadın gibi ne olacak acaba ne bekliyor bizi. Çok pişmanım! Başka canlar yansın istemiyorum böyle insanlar insanları dolandırıp paralarını alıp kaçıyorlar.”

“ZORLAMA BENİ YAKARIM BU BEDENİ” DİYE BAĞIRDI

Yıldız’ın evine gelen falcılar sözde ritüel sırasında kadını yere yatırarak "Allahu ekber bir bedene ay doğdu çıkart onu oradan! Zorlama beni! Yaktırtma bu bedeni, bu bedeni yakarım! Sana emrediyorum, sana emrediyorum dedim” şeklinde sözler söyledi.