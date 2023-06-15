İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kapı kilidini kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin, bir apartmana girip çıktıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 146 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

DHA’nın haberine göre, Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Küçükçekmece'DE meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki kadın hırsızın bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde apartmana giren iki kadının, asansöre binerek hırsızlık yapacakları daireye çıkıp, ardından yine asansörle aşağı inip kaçtıkları görüldü.

Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheliler Pınar U.(36) ile Fatma F.(20)'yi Beylikdüzü'nde gözaltına aldı. Polis kayıtlara göre gözaltına alınan Pınar U.'nun daha önceden 146 suç kaydı bulunduğu ayrıca 14 ayrı mahkeme tarafından arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Fatma F.'nin ise 38 suç kaydı ile 14 aranma kararının olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin üzerinden kapı açmakta kullanılan tornavida seti ile 19 parça imitasyon takı seti ele geçirildiği belirtildi. 10 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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